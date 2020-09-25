Коронавірус мутує і стає ще більш небезпечнішим. Фото: promedicina

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Коронавірусна хвороба COVID-19 стає заразнішою та небезпечнішою, бо мутує.

Науковці дослідили 5 тис. геномів коронавірусу, що ширився мільйонним містом у США під час двох хвиль заражень навесні та влітку. Дослідники дійшли висновку, що новий, більш заразний штам починає домінувати. Про це йдеться в попередніх результатах дослідження науковців лікарні методистів в Г‘юстоні, повідомляє «Радіо Свобода».

З’ясувалося, що практично всі аналізовані випадки COVID-19 другої хвилі мали мутацію, що дозволяє хворобі більш ефективно інфікувати клітини. Але дослідники не стверджують, що коронавірус став більш смертоносним.

При цьому науковці заявляють, що мутування коронавірусу може бути важливим при розробці вакцини. Тому може виникнути необхідність й змінювати вакцину від цієї хвороби.

Маємо гнатись за вірусом і муситимемо змінювати вакцину, щоб відповідати на мутації, — заявив вірусолог Національного інституту США з алергії та інфекційних хвороб Девід Моренс.

Нагадаємо, нові рекорди по добовому приросту нових випадків зараження COVID-19 зафіксували у Франції та Великій Британії. У Франції за 24 вересня захворіли 16 тис. 96 осіб, а у Великій Британії — 6 тис. 634 особи.