Нові рекорди COVID-19 зафіксували в Європі. Фото: mind.ua

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Друга хвиля коронавірусу наступає, оскільки в Європі фіксуються великі кількості нових заражень.

Рекорди по добовому приросту нових випадків зараження COVID-19 зафіксували у Франції та Великій Британії. У Франції за 24 вересня захворіли 16 тис. 96 осіб, а у Великій Британії — 6 тис. 634 особи. Це найбільші показники з моменту початку пандемії коронавірусу в Європі в березні 2020 року. Про це повідомляє Euronews.

Крім того, у Франції набагато більше особам знадобилася госпіталізація. За минулий тиждень в лікарні потрапили 4 тис. 250 осіб. У відділенні інтенсивної терапії перебувають 718 осіб.

Тим часом Велика Британії залишається лідером по кількості смертей в Європі. З початку пандемії від COVID-19 померли 41 тис. 902 хворих, а за минулу добу померла 41 особа.

Нагадаємо, у світі набирає обертів друга хвиля коронавірусу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху через значне зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 24 вересня запровадив повний карантин в Ізраїлі. Цей карантин триватиме два тижні — з 25 вересня до 10 жовтня.