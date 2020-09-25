Новые рекорды COVID-19 зафиксировали в Европе. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/n144299-novye-rekordy-covid-19-zafiksirovali-v-velikobritanii-i-francii.html

Ракурс

Вторая волна коронавируса наступает, поскольку в Европе фиксируются большие количества новых заражений.

Рекорды по суточному приросту новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали во Франции и Великобритании. Во Франции за 24 сентября заболели 16 тыс. 96 человек, а в Великобритании — 6 тыс. 634 человека. Это самые большие показатели с момента начала пандемии коронавируса в Европе в марте 2020 года. Об этом сообщает Euronews.

Кроме того, во Франции еще большему количеству людей понадобилась госпитализация. За прошедшую неделю в больницы попали 4 тыс. 250 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 718 человек.

Между тем Великобритания остается лидером по количеству смертей в Европе. С начала пандемии от COVID-19 умерли 41 тыс. 902 больных, а за минувшие сутки умер 41 человек.

Напомним, в мире набирает обороты вторая волна коронавируса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за значительного роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 24 сентября ввел полный карантин в Израиле. Этот карантин продлится две недели — с 25 сентября до 10 октября.