"Слуга" Юрченко вышел из СИЗО, фото — Фейсбук А..Юрченко

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Ракурс

Коррупционное дело в Раде продолжается. «Слуга» Александр Юрченко вышел из следственного изолятора. За подозреваемого во взяточничестве нардепа из президентской фракции внесли 3,1 млн грн залога.

В Высшем антикоррупционном суде нескольким украинским СМИ сообщили, что залог за Юрченко внесли 24 сентября в полном объеме.

Юрченко сдаст загранпаспорт и будет носить электронный браслет. Он не сможет отлучаться с места жительства без разрешения, должен будет сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения с другими людьми об обстоятельствах дела.

Напомним, что нардепа подозревают в попытке получить 13 тыс. долл. взятки за принятие в Раде закона. 17 сентября, то есть почти через неделю после обнародования НАБУ информации о взяточничестве нардепа Юрченко и его помощника, Генпрокуратура вручила нардепу сообщение о подозрении.

Высший антикоррупционный суд 21 сентября отправил Юрченко в СИЗО до 9 ноября с альтернативой залога в размере 3 млн. В ВАКС нардеп заявил, что не причастен к преступлению.

Юрченко ранее возглавлял Киевскую городскую организацию партии «УКРОП». В парламент он попал, перейдя в партию «Слуга народа». Он выиграл выборы в Голосеевском районе столицы. Его считают лицом, близким к Игорю Коломойскому.

Юрченко написал заявление о выходе из президентской фракции. Зеленский пообещал, что Юрченко «обязательно сядет».