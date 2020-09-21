Александр Юрченко, фото: 112.ua

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Александр Юрченко, народный депутат, подозреваемый в получении и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за внесение поправок в законодательство в сфере бытовых отходов, утверждает, что не имеет никакого отношения к этому преступлению, которое ему инкриминирует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Юрченко заявил в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), который избирает ему меру пресечения, сообщает агентство «Укринформ».

Никакие средства я не брал, никого к предоставлению мне каких-либо средств я не подстрекал, о чем свидетельствуют и подтверждают те обыски, которые у меня были проведены абсолютно во всех местах, — подчеркнул депутат. — Ничего органы предварительного расследования не нашли.

Также Юрченко заявил, что в Украине есть разные группы влияния, которые пользуются пробелами в сфере обращения с бытовыми отходами, получая сверхприбыли и «не платя денег государству». Поэтому, по его мнению, и возникла ситуация с обвинением его во взяточничестве.

Когда законодательство вышло на второе чтение, начали делать провокации и оказывать давление через СМИ, — заявил он.

Сторона обвинения просит суд избрать Юрченко мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн. В то же время защита депутата утверждает, что сообщение о подозрении Юрченко основывается на недопустимых доказательствах, а потому избирать ему меру пресечения нельзя.

Напомним, Юрченко меру пресечения должны были избрать еще 18 сентября, однако нардеп пошел на самоизоляцию из-за возможного инфицирования коронавирусом.