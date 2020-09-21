Олександр Юрченко, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n144129-nardep-urchenko-zayavyv-u-sudi-scho-ne-prychetnyy-do-habarnyctva.html

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Олександр Юрченко, народний депутат, якого підозрюють в одержанні та підбурюванні до надання неправомірної вигоди за внесення правок до законодавства у сфері побутових відходів, стверджує, що не має жодного стосунку до цього злочину, який йому інкримінує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Юрченко заявив у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), який обирає йому запобіжний захід, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ніякі кошти я не брав, нікого до надання мені якихось коштів я не підбурював, про що свідчать і підтверджують ті обшуки, які у мене були проведені абсолютно у всіх місцях, — наголосив депутат. — Нічого органи досудового розслідування не знайшли.

Також Юрченко заявив, що в Україні є різні групи впливу, які користуються прогалинами у сфері поводження з побутовими відходами, отримуючи надприбутки і «не сплачуючи коштів державі». Через це, на його думку, і виникла ситуація зі звинуваченням його у хабарництві.

Коли законодавство вийшло на друге читання, почали робити провокації і чинити тиск через ЗМІ, — заявив він.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Юрченку запобіжний захід у виді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн. Водночас захист депутата стверджує, що повідомлення про підозру Юрченку ґрунтується на недопустимих доказах, а тому обирати йому запобіжний захід не можна.

Нагадаємо, Юрченку запобіжний захід мали обрати ще 18 вересня, однак нардеп пішов на самоізоляцію через можливе інфікування коронавірусом.