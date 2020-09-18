«Слуга» Юрченко пішов на самоізоляцію й уникнув суду, фото — Суспільне

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Ракурс

Олександр Юрченко, нардеп зі «Слуги народу», уник судового засідання, на якому йому 18 вересня мали обрати запобіжний захід у справі про хабарництво.

Суд збереться у понеділок, 21 вересня, о 15.00. Причиною перенесення стала відсутність самого Юрченка. Його адвокат заявив, що нардеп здав ПЛР-тест на коронавірус, пішов на самоізоляцію, тому прийти до Вищого антикорупційного суду не може.

ВАКС мав розглянути сьогодні клопотання прокурора САП та детективів НАБУ щодо обрання запобіжного заходу народному депутату, який підозрюється в одержанні та підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Раніше затримали на хабарі помічника Юрченка, який нібито отримав перші 13 тис. з 200 тис. дол., які передбачались народному депутату за ухвалення законопроекту, пов’язаному з побутовими відходами.

САП проситиме для Юрченка арешт і заставу у 6,5 млн грн.

Нардеп написав заяву про вихід з фракції СН у Раді. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня після кількох днів роздумів підписала повідомлення про підозру Юрченку.