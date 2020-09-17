Дуже радий, що він зі «Слуги народу» — Зеленський про Юрченка, якому «не вистачило міцності», фото — Фокус

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Ракурс

Корупцію у Раді і скандал із нардепом Олександром Юрченком прокоментував президент Володимир Зеленський. Під час поїздки до Львова глава держави зустрівся зі ЗМІ на брифінгу, під час якого його попросили пояснити позицію щодо хабара нардепу-«слузі».

Зеленський заявив, що радіє через ту обставину, що зловили саме нардепа зі «Слуги народу», оскільки люди бачать — «все повинно бути справедливо і так буде з кожним хабарником».

Президент переконує — він знає про хабарників, особливо їх багато на місцевому рівні, але пообіцяв «дістатися до всіх», повідомляється у відео, яке розповсюдив Телеграм-канал Офісу президента.

Він (Юрченко — «Ракурс») отримав підозру, сьогодні її вручили. І обов’язково сяде в тюрму, бо ми повинні починати очищення влади з себе, — розповів Зеленський журналістам.

Він пояснив, що «люди приходять до влад чесні і порядні, але потім їм не вистачає міцності».

Президент також висловився за те, щоб антикорупційні органи працювали самостійно, не очікуючи сигналу від нього.

Правоохоронці почали працювати швидко, коли почули від мене сигнали щодо звільнення. Хотів би, щоб вони самостійно створювали кейси, — заявив Зеленський.



Нагадаємо, що 17 вересня, тобто майже через тиждень після оприлюднення НАБУ інформації про хабарництво нардепа Юрченка та його помічника, Генпрокуратура вручила нардепу повідомлення про підозру. 15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради розповіла, що не отримала від детективів НАБУ достатніх доказів вини «слуги».

Юрченка підозрюють в тому, що він просив гроші за сприяння голосування в Раді за закон.