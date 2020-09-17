Очень рад, что он «слуга народа» — Зеленский о Юрченко, которому «не хватило прочности», фото — Фокус

https://racurs.ua/n143963-ochen-rad-chto-on-sluga-naroda-zelenskiy-o-urchenko-kotoromu-ne-hvatilo-prochnosti.html

Ракурс

Коррупцию в Раде и скандал с нардепом Александром Юрченко прокомментировал президент Владимир Зеленский. Во время поездки во Львов глава государства встретился со СМИ на брифинге, во время которого его попросили объяснить позицию относительно взятки нардепу-«слуге».

Зеленский заявил — его обрадовало то обстоятельство, что поймали именно нардепа-«слугу народа», поскольку люди видят — «все должно быть справедливо и так будет с каждым взяточником».

Президент убеждает — он знает о взяточниках, особенно их много на местном уровне, но пообещал «добраться до всех», сообщается в видео, которое распространил Телеграм-канал Офиса президента.

Он (Юрченко — «Ракурс») получил подозрение, сегодня его вручили. И обязательно сядет в тюрьму, потому что мы должны начинать очищение власти с себя, — рассказал Зеленский журналистам.

Он пояснил, что «люди приходят во власть честные и порядочные, но потом им не хватает прочности».

Президент также высказался за то, чтобы антикоррупционные органы работали самостоятельно, не ожидая сигнала от него.

Правоохранители начали работать быстро, когда услышали от меня сигналы об увольнении. Хотел бы, чтобы они самостоятельно создавали кейсы, — заявил Зеленский.



Напомним, что 17 сентября, то есть почти через неделю после обнародования НАБУ информации о взяточничестве Юрченко и его помощника, Генпрокуратура вручила нардепу сообщение о подозрении. 15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады рассказала, что не получила от детективов НАБУ достаточных доказательств вины «слуги».

Юрченко подозревают в том, что он просил деньги за содействие голосования в Раде закона.