«Слуга» Юрченко ушел на самоизоляцию и избежал суда

https://racurs.ua/n144004-sluga-urchenko-ushel-na-samoizolyaciu-i-izbejal-suda.html

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Александр Юрченко, нардеп из «Слуги народа», избежал судебного заседания, на котором ему 18 сентября должны были избрать меру пресечения по делу о взяточничестве.

Суд соберется в понедельник, 21 сентября, в 15.00. Причиной переноса стало отсутствие самого Юрченко. Его адвокат заявил, что нардеп сдал ПЦР-тест на коронавирус, пошел на самоизоляцию, поэтому прийти в Высший антикоррупционный суд не может.

ВАКС должен был рассмотреть сегодня ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ об избрании меры пресечения народному депутату, который подозревается в получении и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Ранее задержали на взятке помощника Юрченко, который якобы получил первые 13 тыс. из 200 тыс. долл., которые предусматривались народному депутату за принятие законопроекта о бытовых отходах.

САП просить для Юрченко арест или залог в 6,5 млн грн.

Нардеп написал заявление о выходе из фракции СН в Раде. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 17 сентября после нескольких дней раздумий подписала уведомление о подозрении Юрченко.