10,5 млрд грн из COVID-фонда Рада выделила на маски и доплаты учителям

https://racurs.ua/n144003-10-5-mlrd-grn-iz-covid-fonda-rada-vydelila-na-maski-i-doplaty-uchitelyam.html

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Верховная Рада на пленарном заседании 18 сентября поддержала постановление о принятии неотложных мер по обеспечению безопасного учебного процесса и качественного образования в условиях карантина.

Речь идет о трех проектах постановлений № 4057, № 4108 и № 4082, которые получили поддержку свыше 270 народных избранников. Этими постановлениями парламент обратился к правительству с требованием обеспечить безопасность учителей и учеников в рамках пандемии коронавируса.

Рада поддержала наше постановление и теперь на защиту учителей и учеников из «ковидного фонда» выделят 10,5 млрд грн. Эти деньги пойдут на маски и антисептики для учеников и учителей, доплаты учителям за дополнительную нагрузку и онлайн-образование, — отметили в пресс-службе фракции «Голос».

Напомним, ранее и. о. министра образования Сергей Шкарлет и Кабмин критиковали из-за невыполнения обязанностей по обеспечению учебных заведений масками и антисептиками. Из COVID-фонда на эти цели средства не выделялись. Поэтому Рада заставила правительство найти и выделить средства на безопасное образование во время карантина.