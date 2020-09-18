10,5 млрд грн з COVID-фонду Рада виділила на маски і доплати вчителям

https://racurs.ua/ua/n144003-10-5-mlrd-grn-z-covid-fondu-rada-vydilyla-na-masky-i-doplaty-vchytelyam.html

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Верховна Рада на пленарному засіданні 18 вересня підтримала постанови щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину.

Йдеться про три проекти постанов № 4057, № 4108 та № 4082, які здобули підтримку понад 270 народних обранців. Цими постановами парламент звертається до уряду з вимогою забезпечити безпеку вчителів та учнів в умовах пандемії коронавірусу.

Рада підтримала нашу постанову і тепер на захист вчителів та учнів з «ковідного фонду» виділять 10,5 млрд грн! Ці гроші підуть на маски та антисептики для учнів та вчителів, доплати вчителям за додаткове навантаження та онлайн-освіту, — зазначили у прес-службі фракції «Голос».

Нагадаємо, раніше в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет та Кабмін критикували за невиконання обов’язків щодо забезпечення навчальних закладів масками й антисептиками. З COVID-фонду на ці потреби кошти не виділялися. Тому Рада змусила уряд знайти і виділити кошти на безпечну освіту під час карантину.