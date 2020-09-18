В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n144002-testirovaniya-na-koronavirus-v-chastnyh-laboratoriyah-mogut-nachat-provodit-za-gossredstva.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем актуальным является вопрос лабораторных тестов, направленных на выявление этого заболевания.

Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения частных лабораторий для проведения тестов на коронавирус. Глава ведомства Максим Степанов заявил об этом сегодня, 17 сентября, во время видеобрифинга.

По словам Степанова, это поможет увеличить количество исследований, которые проводятся, а также разгрузить гослаборатории. В таком случае проведение тестов в частных лабораториях оплачивать государство.

Уже проводятся консультации с крупными операторами рынка, чтобы мы могли определиться — каким образом это делать, — отметил Степанов.



Министр добавил, что через несколько дней Минздрав предложит механизм, по которому можно будет привлечь частные компании к проведению тестирования.

Напомним, в Украине обновлены протокол лечения коронавируса и стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни.