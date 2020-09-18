В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144002-testuvannya-na-koronavirus-v-pryvatnyh-laboratoriyah-mojut-pochaty-zdiysnuvaty-za-derjkosht.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим актуальним є питання лабораторних тестів, спрямованих на виявлення цього захворювання.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розглядає можливість залучення приватних лабораторій для проведення тестів на коронавірус. Очільник відомства Максим Степанов заявив про це сьогодні, 17 вересня, під час відеобрифінгу.

За словами Степанова, це допоможе збільшити кількість досліджень, які провадяться, а також розвантажити держлабораторії. В такому разі проведення тестів у приватних лабораторіях оплачуватиме держава.

Уже проводяться консультації з великими операторами ринку, щоб ми могли визначитися — в який спосіб це робити, — зазначив Степанов.



Міністр додав, що за кілька днів МОЗ запропонує механізм, за яким можна буде залучити приватні компанії до проведення тестування.

Нагадаємо, в Україні оновлено протокол лікування коронавірусу та стандарти надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі.