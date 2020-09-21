В Ботсване произошла массовая гибель слонов

https://racurs.ua/n144128-300-slonov-pogibli-v-botsvane-nazvana-prichina.html

Ракурс

В Ботсване в мае и июне этого года произошла массовая гибель слонов.

Тогда погибли более 300 этих животных. Власти страны обнародовали результате расследования этого инцидента, сообщает агентство Reuters.

Причиной гибели слонов местные чиновники считают токсины, образованные цианобактериями (распространенными в воде микроорганизмами, которые осуществляют фотосинтез).

Наши последние тесты выявили цианобактериальные нейротоксины как причину смерти. Это бактерии, содержащиеся в воде, — заявили в Департаменте дикой природы и национальных парков Ботсваны.

В некоторых случаях последствия жизнедеятельности цианобактерий могут нанести вред людям и животным. Ученые обеспокоены их потенциальным влиянием в связи с глобальным потеплением, которое приводит к повышению температуры воды, что привлекает цианобактерии.

У нас есть много вопросов, на которые еще предстоит ответить, например, почему только слоны и почему именно эта область? У нас есть ряд гипотез, которые мы расследуем, — подчеркивают ботсванские чиновники.



Отмечается, что другие животные в этом регионе не пострадали.

Напомним, в 2018 году в Ботсване от рук браконьеров погибли почти 100 слонов. Тела животных обнаружили во время аэросъемки местности.