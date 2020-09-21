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В Китае нашли новый вид динозавров, представителей которого засыпало во время извержения вулкана

Динозавров, погибших подобно жителям Помпей, нашли в Китае (ФОТО)

21 сен 2020, 17:38
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Динозавров, погибших при извержении вулкана 125 млн лет назад, нашли в Китае.

В северо-восточной части Китая ученые обнаружили два прекрасно сохранившиеся скелета динозавров ранее неизвестного вида, сообщает пресс-служба Королевского бельгийского института естественных наук.

Новый вид динозавров получил название Changmiania liaoningensis («чанмянь» в переводе с китайского означает «вечный сон»). Это были сравнительно небольшие травоядные животные длиной примерно 1,2 м, которые могли достаточно быстро передвигаться.

Строение их тела (короткие шея и предплечья, крепкие лопатки, заостренная передняя часть морды) характерна для позвоночных, которые роют норы. Ученые считают, что в одной из таких нор обнаруженные особи и попали в ловушку во время извержения вулкана.

Считается, что эти особи динозавров погибли, будучи засыпанными в своих норах раскаленным пеплом, аналогично тому, как в 79 году жители древнеримского города Помпеи погибли в своих домах, будучи засыпанными пеплом из вулкана Везувий.

Найденный скелет динозавра Changmiania liaoningensis и как он мог выглядеть при жизни, фото: Carine Ciselet


Найденные скелеты Changmiania liaoningensis, фото: RBINS

Напомним, ученые недавно установили причину захвата Земли динозаврами.


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