У Китаї знайшли новий вид динозаврів, представників якого засипало під час виверження вулкану

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Динозаврів, які загинули під час виверження вулкану 125 млн років тому, знайшли в Китаї.

У північно-східній частині Китаю учені виявили два прекрасно збережені скелети динозаврів раніше невідомого виду, повідомляє прес-служба Королівського бельгійського інституту природних наук.

Новий вид динозаврів отримав назву Changmiania liaoningensis («чанмянь» в перекладі з китайської означає «вічний сон»). Це були порівняно невеликі травоїдні тварини довжиною приблизно 1,2 м, які могли досить швидко пересуватися.

Будова їх тіла (короткі шия та передпліччя, міцні лопатки, загострена передня частина морди) є характерною для хребетних, які риють нори. Вчені вважають, що в одній з таких нір знайдені особини і потрапили в пастку під час виверження вулкана.

Вважається, що ці особини динозаврів загинули, будучи засипаними в своїх норах розпеченим попелом, аналогічно тому, як у 79 році жителі давньоримського міста Помпеї загинули у своїх домівках, будучи засипаними попелом з вулкану Везувій.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили причину захоплення Землі динозаврами.