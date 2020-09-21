Багатіїв визнали винними у кліматичній кризі. Фото: dubai-life.info

https://racurs.ua/ua/n144126-vynnymy-u-klimatychniy-kryzi-vcheni-nazvaly-bagatiyiv.html

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Багаті люди теж внесли свою частку в розвиток кліматичної кризи.

Виявилося, що заможні люди, які складають 1% від усього населення, виробили в два рази більше парникових газів, ніж бідне населення Землі, яке складає близько 50% населення. Відповідне дослідження провела неприбуткова організація Oxfam спільно зі Стокгольмським інститутом навколишнього середовища, повідомляється на її веб-сторінці.

Встановлено, що за 25 років з 1990 по 2015 рік найбагатші люди стали причиною 15% викидів, пов’язаних зі зміною клімату. Водночас бідне населення планети виробило всього 7%. Виявилося, що велику роль у кліматичні кризі зіграли й позашляховики, які призвели до зростання викидів вуглекислого газу в період з 2010 по 2018 рік.

Автори роботи заявляють про те, що оскільки глобальне потепління більше шкодить бідним країнам, людству необхідно вживати не тільки глобальні заходи щодо стримування зміни клімату, а й жорсткі заходи з обмеження надмірного споживання енергії багатими країнами і людьми. За словами керівника кліматичної політики благодійної організації Oxfam по боротьбі з бідністю Тіма Гора, до вирішення проблеми треба буде залучати уряди, якщо змін не буде.

Колишній генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що пандемія коронавірусу дає шанс переосмислити систему і знайти «вирішення проблеми непропорційних викидів вуглецю найбагатшими верствами суспільства».

Нагадаємо, острів Говернорс площею в 1 тис. 219 кв. км перетворять в лабораторію з вивчення глобальних кліматичних змін. Для вивчення змін клімату на Говернорсі створять 8 тис. нових робочих місць.