Богачей признали виновными в климатическом кризисе. Фото: dubai-life.info

https://racurs.ua/n144126-vinovnymi-v-klimaticheskom-krizise-uchenye-nazvali-bogachey.html

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Богатые люди тоже внесли свою долю в развитие климатического кризиса.

Оказалось, что состоятельные люди, которые составляют 1% от всего населения, произвели в два раза больше парниковых газов, чем бедное население Земли, которое составляет около 50% населения. Соответствующее исследование провела некоммерческая организация Oxfam совместно со Стокгольмским институтом окружающей среды, сообщается на ее веб-странице.

Установлено, что за 25 лет с 1990 по 2015 год самые богатые люди стали причиной 15% выбросов, связанных с изменением климата. В то же время бедное население планеты произвело всего 7%. Оказалось, что большую роль в климатические кризисе сыграли и внедорожники, которые привели к росту выбросов углекислого газа в период с 2010 по 2018 год.

Авторы работы заявляют о том, что поскольку глобальное потепление больше вредит бедным странам, человечеству необходимо задействовать не только глобальные меры по сдерживанию изменения климата, но и жесткие меры по ограничению чрезмерного потребления энергии богатыми странами и людьми. По словам руководителя климатической политики благотворительной организации Oxfam по борьбе с бедностью Тима Гора, к решению проблемы надо будет привлекать правительства, если изменений не будет.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что пандемия коронавируса дает шанс переосмыслить систему и найти «решение проблемы непропорциональных выбросов углерода самыми богатыми слоями общества».

Напомним, остров Говернорс площадью в 1 тыс. 219 кв. км превратят в лабораторию по изучению глобальных климатических изменений. Для изучения изменений климата на Говернорсе создадут 8 тыс. новых рабочих мест.