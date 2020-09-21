Остров в Нью-Йорке будут использовать для климатического эксперимента — новости науки

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Остров в Нью-Йорке используют для климатического эксперимента — остров Говернорс площадью в 1219 кв. км превратят в лабораторию по изучению глобальных климатических изменений.

Фонд острова Trust for Governors Island опубликовал документ, в котором говорится о создании «живой» лаборатории, жилых помещений и общественных зон для посетителей, пишет «Популярная механика».

Для изучения изменений климата на Говернорсе создадут 8 тыс. новых рабочих мест. Заместитель мэра Нью-Йорка Вики Бин назвала этот проект амбициозным.

Этот план по объединению исследований и инноваций в области климата с общественным образованием и существенными возможностями — именно тот проект, в котором нуждается город, — заявила Бин.

На «научном острове» будут располагаться лаборатории, теплицы, плавучие сады и многое другое. Островной институт ученые будут использовать для изучения последствий изменения климата.

Напомним, уровень моря вокруг побережья Нью-Йорка уже поднялся более чем на 30 см с 1900 года, и к 2100 году он, по прогнозам, может увеличиться еще на 45 см.