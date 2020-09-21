Подробности тушения пожара на свалке в Киеве. Фото: ГСЧС

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Пожар на свалке в Дарницком районе привел к значительному задымлению отдельных районов столицы.

Смог в Киеве 21 сентября наблюдается из-за того, что в ходе тушения пожара огонь частично перекинулся на торфяники. Сейчас общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Открытого огня не наблюдается, пожарные проливают отдельные очаги тления. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

На месте происшествия работают четыре пожарных автоцистерны, два рукавных автомобиля, насосная станция и 26 пожарных. Также работают экскаваторы и грузовые автомобили, которые подвозят землю.

В ведомстве напомнили, что в предобеденное время 20 сентября на территории свалки в Дарницком районе произошел пожар. Огонь охватил площадь 500 кв. м.

Напомним, 21 сентября в Киеве в Дарницком районе на левом берегу чувствуется запах гари. Из-за густого смога местные жители местами не могли разглядеть соседние дома. Причиной смога, который накрыл столицу, стал пожар на местной свалке.