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Ракурс
Подробиці гасіння пожежі на сміттєзвалищі в Києві. Фото: ДСНС

Подробиці гасіння пожежі на сміттєзвалищі в Києві розповіли в ДСНС (ФОТО)

21 вер 2020, 13:51
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Пожежа на сміттєзвалищі у Дарницькому районі призвела до значного задимлення окремих районів столиці.

Смог у Києві 21 вересня спостерігається через те, що в ході гасіння пожежі вогонь частково перекинувся на торфовища. Наразі загальна площа загоряння складає 2 тис. кв. м. Відкритого вогню не спостерігається, вогнеборці проливають окремі осередки тління. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві.

На місці події працюють чотири пожежні автоцистерни, два рукавних автомобіля, насосна станція та 26 пожежників. Також працюють екскаватори та вантажні автомобілі, які підвозять землю.

У відомстві нагадали, що в передобідню пору 20 вересня на території сміттєзвалища в Дарницькому районі сталася пожежа. Вогонь охопив площу 500 кв. м.

Подробиці гасіння пожежі на сміттєзвалищі в Києві. Фото: ДСНС

Подробиці гасіння пожежі на сміттєзвалищі в Києві. Фото: ДСНС


Подробиці гасіння пожежі на сміттєзвалищі в Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 21 вересня у Дарницькому районі на лівому березі Києва відчувається запах гару. Через густий смог місцеві жителі місцями не могли розгледіти сусідні будинки. Причиною смогу, який накрив столицю, стала пожежа на місцевому смітнику.

Джерело: Ракурс


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