Подробиці гасіння пожежі на сміттєзвалищі в Києві. Фото: ДСНС

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Пожежа на сміттєзвалищі у Дарницькому районі призвела до значного задимлення окремих районів столиці.

Смог у Києві 21 вересня спостерігається через те, що в ході гасіння пожежі вогонь частково перекинувся на торфовища. Наразі загальна площа загоряння складає 2 тис. кв. м. Відкритого вогню не спостерігається, вогнеборці проливають окремі осередки тління. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві.

На місці події працюють чотири пожежні автоцистерни, два рукавних автомобіля, насосна станція та 26 пожежників. Також працюють екскаватори та вантажні автомобілі, які підвозять землю.

У відомстві нагадали, що в передобідню пору 20 вересня на території сміттєзвалища в Дарницькому районі сталася пожежа. Вогонь охопив площу 500 кв. м.

Нагадаємо, 21 вересня у Дарницькому районі на лівому березі Києва відчувається запах гару. Через густий смог місцеві жителі місцями не могли розгледіти сусідні будинки. Причиною смогу, який накрив столицю, стала пожежа на місцевому смітнику.