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Острів у Нью-Йорку використають для кліматичного експерименту — новини науки

Острів у Нью-Йорку використають для кліматичного експерименту (ФОТО)

21 вер 2020, 14:04
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Острів в Нью-Йорку використають для кліматичного експерименту — острів Говернорс площею в 1219 кв. км перетворять в лабораторію з вивчення глобальних кліматичних змін.

Фонд острова Trust for Governors Island опублікував документ, в якому йдеться про створення «живої» лабораторії, житлових приміщень та громадських зон для відвідувачів, пише «Популярна механіка».

Для вивчення змін клімату на Говернорсі створять 8 тис. нових робочих місць. Заступник мера Нью-Йорка Вікі Бін назвала цей проект амбіційним.

Цей план по об'єднанню досліджень та інновацій в області клімату з громадським утворенням і суттєвими можливостями — саме той проект, якого потребує місто, — заявила Бін.

Остров в Нью-Йорке будут использовать для климатического эксперимента

Остров в Нью-Йорке будут использовать для климатического эксперимента

Остров в Нью-Йорке будут использовать для климатического эксперимента


На «науковому острові» розташуються лабораторії, теплиці, плавучі сади і багато іншого. Острівний інститут вчені використовуватимуть для вивчення наслідків зміни клімату.

Нагадаємо, рівень моря навколо узбережжя Нью-Йорка вже піднявся на понад 30 см з 1900 року, і до 2100 року він, за прогнозами, може підвищитися ще на 45 см.


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