У Ботсвані сталася масова загибель слонів

https://racurs.ua/ua/n144128-300-sloniv-zagynuly-v-botsvani-nazvano-prychynu.html

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У Ботсвані в травні та червні цього року сталася масова загибель слонів.

Тоді загинули понад 300 цих тварин. Влада країни оприлюднила результати розслідування цього інциденту, повідомляє агентство Reuters.

Причиною загибелі слонів місцеві чиновники вважають токсини, утворені ціанобактеріями (поширеними у воді мікроорганізмами, які здійснюють фотосинтез).

Наші останні тести виявили ціанобактеріальні нейротоксини як причину смерті. Це бактерії, що містяться у воді, — заявили у Департаменті дикої природи та національних парків Ботсвани.

У деяких випадках наслідки життєдіяльності ціанобактерій можуть завдати шкоди людям і тваринам. Вчені стурбовані їх потенційним впливом у зв’язку з глобальним потеплінням, яке призводить до підвищення температури води, що приваблює ціанобактерії.

У нас є багато питань, на які ще потрібно відповісти, наприклад, чому лише слони і чому саме ця область? У нас є низка гіпотез, які ми розслідуємо, — наголошують ботсванські чиновники.



Зазначається, що інші тварини в цьому регіоні не постраждали.

Нагадаємо, у 2018 році в Ботсвані від рук браконьєрів загинула майже сотня слонів. Тіла тварин виявили під час аерозйомки місцевості.