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Ракурс
Смертельный пожар произошел в Харькове. Фото: ГСЧС

Пожар в Харькове унес жизни двух человек, пламя тушили восемь часов (ФОТО)

25 сен 2020, 10:30
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Смертельный пожар произошел в Харькове в четверг, 24 сентября.

В 18.10 спасатели получили информацию о пожаре на ул. Конторской, 18. Загорелась квартира на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома. Впоследствии огонь перекинулся на крышу. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей пожар охватил 200 кв. м крыши дома. В уничтоженной огнем квартире обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причину возникновения пожара устанавливают эксперты.

Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 56 человек личного состава и 16 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Смертельный пожар произошел в Харькове. Фото: ГСЧС

Смертельный пожар произошел в Харькове. Фото: ГСЧС


Смертельный пожар произошел в Харькове. Фото: ГСЧС

Напомним, в августе масштабный пожар произошел в Печерском районе Киева. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на четвертом этаже, а затем загорелась вся крыша.

Источник: Ракурс


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