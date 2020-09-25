Смертельный пожар произошел в Харькове. Фото: ГСЧС

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Смертельный пожар произошел в Харькове в четверг, 24 сентября.

В 18.10 спасатели получили информацию о пожаре на ул. Конторской, 18. Загорелась квартира на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома. Впоследствии огонь перекинулся на крышу. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей пожар охватил 200 кв. м крыши дома. В уничтоженной огнем квартире обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Причину возникновения пожара устанавливают эксперты.

Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 56 человек личного состава и 16 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в августе масштабный пожар произошел в Печерском районе Киева. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на четвертом этаже, а затем загорелась вся крыша.