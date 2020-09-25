Пожежа в Харкові забрала життя двох осіб, полум’я гасили вісім годин (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144296-pojeja-v-harkovi-zabrala-jyttya-dvoh-osib-polum-ya-gasyly-visim-godyn-foto.htmlРакурс
Смертельна пожежа сталася у Харкові у четвер, 24 вересня.
О 18.10 рятувальники отримали інформацію про пожежу на вул. Конторській, 18. Загорілася квартира на другому поверсі двоповерхового восьмиквартирного житлового будинку. Згодом вогонь перекинувся на дах. Про це 25 вересня повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України в Харківській області.
На момент прибуття рятувальників пожежа охопила 200 кв. м даху будинку. У знищеній вогнем квартирі виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Причину виникнення пожежі встановлюють експерти.
Зазначається, що в ліквідації пожежі брали участь 56 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у серпні масштабна пожежа сталася в Печерському районі Києва. Пожежа спалахнула у квартирі, розташованій на четвертому поверсі, а згодом зайнявся увесь дах.