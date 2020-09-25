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Ракурс
Смертельна пожежа сталася у Харкові. Фото: ДСНС

Пожежа в Харкові забрала життя двох осіб, полум’я гасили вісім годин (ФОТО)

25 вер 2020, 10:30
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Смертельна пожежа сталася у Харкові у четвер, 24 вересня.

О 18.10 рятувальники отримали інформацію про пожежу на вул. Конторській, 18. Загорілася квартира на другому поверсі двоповерхового восьмиквартирного житлового будинку. Згодом вогонь перекинувся на дах. Про це 25 вересня повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників пожежа охопила 200 кв. м даху будинку. У знищеній вогнем квартирі виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Причину виникнення пожежі встановлюють експерти.

Зазначається, що в ліквідації пожежі брали участь 56 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Смертельна пожежа сталася у Харкові. Фото: ДСНС

Смертельна пожежа сталася у Харкові. Фото: ДСНС


Смертельна пожежа сталася у Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у серпні масштабна пожежа сталася в Печерському районі Києва. Пожежа спалахнула у квартирі, розташованій на четвертому поверсі, а згодом зайнявся увесь дах.

Джерело: Ракурс


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