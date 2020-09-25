«Слуга» Юрченко вийшов із СІЗО, фото — Фейсбук О.Юрченка

https://racurs.ua/ua/n144298-sluga-urchenko-vyyshov-iz-sizo.html

Ракурс

Корупційна справа у Раді триває. «Слуга» Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора. За підозрюваного в хабарництві нардепа із президентської фракції внесли 3,1 млн грн застави.

У Вищому антикорупційному суді кільком українським ЗМІ повідомили, що заставу за Юрченка внесли 24 вересня у повному обсязі.

Юрченко здасть закордонний паспорт і носитиме електронний браслет. Він не зможе відлучатися з місця проживання без дозволу, муситиме повідомляти про зміну місця проживання і утримуватися від спілкування з іншими людьми про обставини справи.

Нагадаємо, що нардепа підозрюють у спробі отримати 13 тис. дол. хабара за ухвалення в Раді закону. 17 вересня, тобто майже через тиждень після оприлюднення НАБУ інформації про хабарництво нардепа Юрченка та його помічника, Генпрокуратура вручила нардепу повідомлення про підозру.

Вищий антикорупційний суд 21 вересня відправив Юрченка в СІЗО до 9 листопада з альтернативою застави розміром 3 млн. У ВАКС нардеп заявив, що не причетний до злочину.

Юрченко раніше очолював Київську міську організацію партії «УКРОП». До парламенту Юрченко потрапив, перейшовши до партії «Слуга Народу». Він виграв вибори в Голосіївському районі столиці. Його, як і ще з десяток депутатів, вважають людьми Ігоря Коломойського у Верховній Раді через попередній політичний та бізнесовий зв’язок з олігархом.

Юрченко написав заяву про вихід із президентської фракції «Слуга народу». Зеленський пообіцяв, що Юрченко «обов’язково сяде».