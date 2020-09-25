ЗСУ проводять масштабні бойові ракетні стрільби, скріншот відео

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Військові навчання «Об'єднані зусилля» включають і проведення бойових стрільб на державному випробувальному полігоні «Ягорлик».

На Херсонщині Збройні сили здійснюють масштабні стрільби зенітних ракетних комплексів та контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет. Прес-служба ракетних військ показала видовищне відео запусків.

Тим часом командування об'єднаних сил ЗСУ в межах командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля-2020» готується до проведення контрудару. За легендою навчань, упродовж кількох днів підрозділами сил оборони стримано наступальну операцію ворога.

Військові відпрацюють координацію розвідки позицій противника за допомогою безпілотних летальних апаратів і вже після цього нанесення ударів по найбільш важливих об'єктах.

Йдеться про превентивні авіаційні удари й вогневе ураження об'єктів, розташованих у глибині оборони противника, із реактивних систем залпового вогню «Вільха», «Ураган» та ударного оперативно-тактичного безпілотника Bayraktar.

Нагадаємо, що днями Велика Британія провела в Україні свої найбільші десантні навчання за останні десятиліття в рамках навчання «Об'єднані зусилля-2020». Десантники висаджувалися на Миколаївщині з кількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому у Великій Британії.

На борту були бійці британських сил глобального реагування, важке десантне озброєння і техніка.

Після британських військових на цей же полігон здійснили висадку і українські десантники з літаків Іл-76 та Ан-26. Десантування відбувалося під прикриттям українських військових винищувачів.