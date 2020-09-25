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Ракурс
Вооруженные силы проводят масштабные боевые ракетные стрельбы, скриншот видео

Вооруженные силы проводят масштабные боевые ракетные стрельбы на юге Украины (ВИДЕО)

25 сен 2020, 11:37
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Военные учения «Объединенные усилия» включают и проведение боевых стрельб на государственном испытательном полигоне «Ягорлык».

На Херсонщине Вооруженные силы осуществляют масштабные стрельбы зенитных ракетных комплексов и контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет. Пресс-служба ракетных войск показала зрелищное видео запусков.

Между тем командование объединенных сил ВСУ в пределах командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020» готовится к проведению контрудара. По легенде учений, в течение нескольких дней подразделения сил обороны сдержали наступательную операцию врага.

Военные отработают координацию разведки позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и уже после этого нанесение ударов по самым важным объектам.

Речь идет о превентивных авиационных ударах и огневов поражении объектов, расположенных в глубине обороны противника, реактивными системами залпового огня «Ольха», «Ураган» и ударным оперативно-тактическим беспилотником Bayraktar.


Напомним, что на днях Великобритания провела в Украине свои самые масштабные десантные учения за последние десятилетия в рамках «Объединенных усилий-2020». Десантники высаживались на Николаевщине из нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели из Великобритании.

На борту были бойцы британских сил глобального реагирования, тяжелое десантное вооружение и техника. После британских военных на этот же полигон осуществили высадку и украинские десантники из самолетов Ил-76 и Ан-26. Десантирование проходило под прикрытием украинских военных истребителей.

Источник: Ракурс


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