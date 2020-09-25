Татьяне Чорновол изменили меру пресечения

Татьяне Чорновол изменили меру пресеченияhttps://racurs.ua/n144300-tatyane-chornovol-izmenili-meru-presecheniya.htmlРакурс
Татьяне Чорновол, депутату Верховной Рады VIII созыва из «Народного фронта», суд изменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.
Адвокат Чорновол Ирина Кузина сообщила об этом в комментарии агентству «Укринформ».
По словам Кузиной, соответствующее решение относительно Чорновол суд принял вчера, 24 сентября.
Был предоставлен перечень свидетелей, с которыми она не может общаться, — отметила адвокат.
Согласно решению суда, Чорновол не может выезжать за границу, однако в пределах Украины для нее ограничений нет.
Госбюро расследований ранее сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве, которое произошло во время событий Евромайдана в феврале 2014 года в Киеве в результате поджога местного офиса «Партии регионов».
16 апреля Печерский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для Чорновол на ночной домашний арест.
Напомним, 31 июля суд разрешил Чорновол покидать Киев и Киевскую область и установил новое время ее домашнего ареста.