Тетяні Чорновол змінили запобіжний захід

Тетяна Чорновол, фото: прес-служба «Народного фронту»

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Тетяні Чорновол, депутату Верховної Ради VIII скликання з «Народного фронту», суд змінив запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Адвокат Чорновол Ірина Кузіна повідомила про це в коментарі агентству «Укрінформ».

За словами Кузіної, відповідне рішення щодо Чорновол суд ухвалив вчора, 24 вересня.

Був наданий перелік свідків, з якими вона не може спілкуватися, — зазначила адвокат.

Згідно з рішенням суду, Чорновол не може виїжджати за кордон, проте в межах України для неї обмежень немає.

Держбюро розслідувань раніше повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві, яке сталося під час подій Євромайдану в лютому 2014 року в Києві в результаті підпалу місцевого офісу «Партії регіонів».

16 квітня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. 24 квітня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для Чорновол на нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 31 липня суд дозволив Чорновол залишати Київ та Київську область та встановив новий час її домашнього арешту.