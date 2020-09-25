Коронавирус мутирует и становится еще более опасным. Фото: promedicina

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Коронавирусная болезнь COVID-19 становится заразнее и опаснее, потому что мутирует.

Ученые исследовали 5 тыс. геномов коронавируса, который разошелся по миллионному городу в США во время двух волн заражений весной и летом. Исследователи пришли к выводу, что новый, более заразный штамм, начинает доминировать. Об этом говорится в предварительных результатах исследования ученых больницы методистов в Хьюстоне, сообщает «Радіо Свобода».

Выяснилось, что практически все анализируемые случаи COVID-19 второй волны имели мутацию, что позволяет болезни более эффективно инфицировать клетки. Но исследователи не утверждают, что коронавирус стал более смертоносным.

При этом ученые заявляют, что мутирование коронавируса может быть важным при разработке вакцины. Поэтому может возникнуть необходимость и менять вакцину от этой болезни.

Должны гнаться за вирусом, и должны менять вакцину, чтобы отвечать на мутации, — заявил вирусолог Национального института США по аллергии и инфекционным болезням Дэвид Моренс.

Напомним, новые рекорды по суточному приросту новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали во Франции и Великобритании. Во Франции за 24 сентября заболели 16 тыс. 96 человек, а в Великобритании — 6 тыс. 634 человека.