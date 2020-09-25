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Ракурс
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, фото: «Политнавигатор»

«Атака клонов» в Одессе — несколько Филимоновых баллотируются в мэры

25 сен 2020, 11:58
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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. На них, в частности, будут избирать мэров.

В Одессе нынешние выборы мэра могут столкнуться с настоящей «атакой клонов», сообщает издание «Думская».

Дело в том, что в теризбирком подали документы несколько однофамильцев кандидата в мэры от «Слуги народа» Олега Филимонова, однофамилец действующего мэра города Геннадия Труханова, а также однофамилец президента Украины Владимира Зеленского.


Отмечается, что для региона эта ситуация не новая. Так, на прошлых парламентских выборах в округе № 133, который охватывал Киевский район Одессы, баллотировались аж трое Баранских, один из которых был депутатом облсовета от «Оппозиционного блока», и два Дмитрия Танцюры, один из которых был депутатом облсовета, а другой — безработным из Херсона.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах 2019 года массово регистрировались кандидаты-клоны «Слуги народа».

Источник: Ракурс


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