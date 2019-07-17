Клоны на выборах: ЦИК зарегистрировал 3% кандидатов-двойников в мажоритарных округах, фото — Экономическая правда

https://racurs.ua/n124407-cik-zaregistriroval-3-kandidatov-klonov-v-majoritarnyh-okrugah-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 3% кандидатов-клонов в мажоритарных округах на досрочных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля.

Loading...

Наибольшее количество клонов (четыре) зарегистрированы в округе № 113 на Луганщине, сообщает сеть «Опора». В трех округах баллотируется сразу четыре кандидата с одинаковой фамилией.

Речь идет о 107-м округе в Луганской области, 133-м — в Одессе и округе № 92 в Киевской области. После отмены нескольких регистраций лидером остался округ № 107, который охватывает Лисичанск, Кадеевку, Первомайск, часть Попаснянского района.

Здесь зарегистрированы 24 кандидата, из которых четыре имеют фамилию Рыбалка. Причем двое из четырех Рыбалок являются полными тезками — Рыбалка Сергей Викторович. Один из них — действующий нардеп-списочник от Радикальной партии Олега Ляшко Рыбалка Сергей Викторович.

По четыре клона с фамилией Баранский зарегистрировали в Киевском районе Одессы (133-й округ) и с фамилией Гудзенко — в 92-м округе на Киевщине.

Больше всего клонов (13 пар) «Опора» нашла в Днепропетровской области. Заметим, что именно в этом регионе баллотируется больше всего кандидатов в мажоритарных округах — 316.

Учитывая отмену части регистраций клонов, есть основания полагать, что для кандидата-клона это способ зарабатывания денег. Для регистрации мажоритарщику нужно было заплатить в качестве залога около 42 тыс. грн. Если отбросить уникальных кандидатов, их клоны занесли в государственную казну примерно 4,3 млн грн., — констатировали в «Опоре».

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что обычно телефоны «двойников» не отвечали, а их регистрационные документы «написаны под копирку» — меняются только личные данные. Залог в таких случаях уплачивается третьими лицами, немало вероятных «двойников» являются безработными.