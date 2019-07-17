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Ракурс
Анатолий Гриценко, фото: «Телеканал 24»

Словесная дуэль «непроходных»: Гриценко и Смешко виртуально «потрепали» друг друга из-за инцидента на ток-шоу

17 июл 2019, 16:11
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Лидеры политических партий «Гражданская платформа» Анатолий Гриценко и «Сила и честь» Игорь Смешко виртуально «потрепали» друг друга в социальной сети Фейсбук-за инцидента в эфире одного из телеканалов.

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Сначала Гриценко заявил, что во время рекламной перерыва одного из ток-шоу на украинском телевидении охранник представителя партии «Сила и честь» якобы пытался заставить представителя «Гражданской платформы» не ставить неудобные вопросы.

Эти подлые спецслужбистский штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок — рога обломаю. Без охранника, — заявил Гриценко в своем Фейсбуке.

В ответ Смешко на своей странице в соцсети отметил, что не знает, «о каких „рогах“ ведет речь господин Гриценко».

Но, полковник, прекратите истерику, — призвал Смешко.

Очередное непопадания в парламент — это не повод для истерики. Жизнь есть и вне Верховной Рады, — подчеркнул лидер партии «Сила и честь».

По мнению Смешко, опытный политик, каким является Гриценко, который политической деятельностью занимается с 2004 года, должен за это время научиться «умению проигрывать».

Напомним, согласно результатам недавних социологических опросов «Сила и честь» и «Гражданская позиция» не преодолевают пятипроцентный проходной барьер, однако еще сохраняют шансы попасть в парламент. Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Источник: Ракурс


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