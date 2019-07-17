Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Анатолій Гриценко, фото: «Телеканал 24»

Словесна дуель «непрохідних»: Гриценко та Смешко віртуально «пошарпалися» через інцидент на ток-шоу

17 лип 2019, 16:11
999

Лідери політичних партій «Громадянська платформа» Анатолій Гриценко та «Сила і честь» Ігор Смешко віртуально «пошарпалися» у соціальній мережі Фейсбук через інцидент в ефірі одного з телеканалів.

Loading...

Спочатку Гриценко заявив, що під час рекламної перерви одного з ток-шоу на українському телебаченні охоронець представника партії «Сила і честь» нібито намагався змусити представника «Громадянської платформи» не ставити незручні запитання.

Ці підлі спецслужбістські штучки собі залиште. У студії (не за лаштунками) генерала я твердо попередив: ще один такий підлий вчинок — рога обломаю. Без охоронця, — заявив Гриценко у своєму Фейсбуці.

У відповідь Смешко на своїй сторінці у соцмережі зазначив, що не знає, «про які „рога“ веде мову пан Гриценко».

Але, полковнику, припиніть істерику, — закликав Смешко.

Чергове непотрапляння до парламенту — це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою, — наголосив лідер партії «Сила і честь».

На думку Смешка, досвідчений політик, яким є Гриценко, котрий політичною діяльністю займається з 2004 року, мав би за цей час навчитися «вмінню програвати».

Нагадаємо, згідно з результатами нещодавніх соціологічних опитувань «Сила та честь» та «Громадянська позиція» не долають п’ятивідсотковий прохідний бар'єр, проте ще зберігають шанси потрапити до парламенту. Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський за три дні до виборів запропонував відстрочити штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах

Володимир Зеленський пропонує парламенту відстрочити штрафи для власників автомобілів на єврономерах. На даний момент питання стоїть про відстрочку на 90 днів

Новини України
16:16

Позачергові вибори: сім партій мають шанси потрапити до Ради — опитування

Сім політсил мають шанси потрапити до Верховної Ради нового скликання. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка

Новини України
15:24
Новини партнерів
Загрузка...