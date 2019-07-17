Анатолій Гриценко, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n124406-slovesna-duel-neprohidnyh-grycenko-ta-smeshko-virtualno-posharpalysya-cherez-incydent.html

Ракурс

Лідери політичних партій «Громадянська платформа» Анатолій Гриценко та «Сила і честь» Ігор Смешко віртуально «пошарпалися» у соціальній мережі Фейсбук через інцидент в ефірі одного з телеканалів.

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Спочатку Гриценко заявив, що під час рекламної перерви одного з ток-шоу на українському телебаченні охоронець представника партії «Сила і честь» нібито намагався змусити представника «Громадянської платформи» не ставити незручні запитання.

Ці підлі спецслужбістські штучки собі залиште. У студії (не за лаштунками) генерала я твердо попередив: ще один такий підлий вчинок — рога обломаю. Без охоронця, — заявив Гриценко у своєму Фейсбуці.

У відповідь Смешко на своїй сторінці у соцмережі зазначив, що не знає, «про які „рога“ веде мову пан Гриценко».

Але, полковнику, припиніть істерику, — закликав Смешко.

Чергове непотрапляння до парламенту — це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою, — наголосив лідер партії «Сила і честь».

На думку Смешка, досвідчений політик, яким є Гриценко, котрий політичною діяльністю займається з 2004 року, мав би за цей час навчитися «вмінню програвати».

Нагадаємо, згідно з результатами нещодавніх соціологічних опитувань «Сила та честь» та «Громадянська позиція» не долають п’ятивідсотковий прохідний бар'єр, проте ще зберігають шанси потрапити до парламенту. Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.