Клони на виборах: ЦВК зареєструвала 3% кандидатів-двійників в мажоритарних округах, фото — Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n124407-cvk-zareiestruvala-3-kandydativ-kloniv-v-majorytarnyh-okrugah-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія зареєструвала 3% кандидатів-клонів в мажоритарних округах на дочасних виборах у Раду, які відбудуться 21 липня.

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Найбільшу кількість пар клонів (чотири) зареєстровано в окрузі № 113 на Луганщині, повідомляє мереж «Опора». У трьох округах балотується відразу чотири кандидата із однаковим прізвищем.

Йдеться про 107-й округ у Луганській області, 133-й — в Одесі та округ № 92 на Київщині. Після скасування кількох реєстрацій лідером залишився округ № 107, який охоплює Лисичанськ, Кадіївку, Первомайськ, частину Попаснянського району.

Тут зареєстровано 24 кандидати, з яких чотири мають прізвище Рибалка. Причому двоє з чотирьох Рибалок є повними тезками — Рибалка Сергій Вікторович. Один з них — чинний нардеп-списочник від Радикальної партії Олега Ляшка Рибалка Сергій Вікторович.

По чотири клони з прізвищем Баранський було зареєстровано в Київському районі Одеси (133-й округ) та з прізвищем Гудзенко — у 92-му окрузі на Київщині.

Найбільше клонів (13 пар) «Опора» знайшла у Дніпропетровській області. Зауважимо, що саме в цьому регіоні балотується найбільше кандидатів у мажоритарних округах — загалом 316.

Ураховуючи скасування частини реєстрацій клонів, є підстави вважати, що для кандидата-клона це спосіб заробляння грошей. Для реєстрації мажоритарником кандидату потрібно було сплатити як заставу близько 42 тис. грн. Якщо відкинути унікальних кандидатів, їхні клони занесли до державної скарбниці приблизно 4,3 млн грн., — констатували в «Опорі».

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявляла, що зазвичай телефони «двійників» не відповідали, а їхні реєстраційні документи «написані під копірку» — змінюються тільки особисті дані. Застава у таких випадках сплачується третіми особами, чимало ймовірних «двійників» є безробітними.