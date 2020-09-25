Місцеві вибори. Фото: Depo

https://racurs.ua/ua/n144335-skilky-vytratyly-na-reklamu-partiyi-ta-kandydaty-u-mery-infografika.html

Ракурс

Місцеві вибори 2020 відбудуться вже 25 жовтня, а тому кандидати у мери міст та представники політичних партій активно скуповують рекламу у соціальних мережах. Громадянська мережа «Опора» підрахувала витрати партій та кандидатів у мери

Виявилося, що з початку вересня понад 2 тис. 210 сторінок поширювали політичну рекламу. Відповідний звіт за підсумками моніторингу опубліковано на сайті організації.

Загадом ці сторінки транслювали майже 19,5 тис. оголошень. На просування яких було витрачено майже 345 тис. дол., що складає 9,7 млн гривень. Більша частина цих грошей припадає на сторінки партій.

За останні два тижні 150 сторінок різних політсил витратили на Facebook-рекламу понад 186 тис. дол. Найбільш щедрою на рекламу виявилася партія «За майбутнє", яка не пошкодувала на впізнаваність серед виборців 60 тис. дол.

На другому місці за витратами на рекламу в соцмережах опинилася президентська партія «Слуга народу». За 15 днів партія витратила понад 36 тис. дол. на 1 тис. 424 рекламних повідомлень. Ця сума майже дорівнює усім витратам партії на рекламу за літо.

Замикає трійку надщедрих на рекламу кандидатів партія «Перемога Пальчевського». Влітку партія витратила на рекламу лише 12 тис. дол, а за два тижні осені — майже 15 тис. На головній сторінці «Перемога Пальчевського» було опубліковано найдорожчий допис — його вартість Facebook оцінює у 3−3,5 тисячі дол.





Також у вересні в соцмережі побільшало реклами, яка була замовлена окремими кандидатами у депутати та кандидатами у мери. Разом вони витратили 46 тис. дол. на 2 тис. 652 рекламних повідомлень.

Найбільше грошей на рекламу витратили кандидати в мери Києва Ірина Верещук та Віталій Кличко, кандидати у мери Львова Андрій Садовий та Ігор Васюник, а також кандидат у мери Полтави Андрій Матковський.

Ірина Верещук, що балотується у столичні мери від «Слуги народу», витратила понад 20 тис. дол. на 1 тис. 656 рекламних дописів. Ця сума більша, ніж у всіх кандидатів разом узятих. Чинний мер столиці Віталій Кличко другий за кількістю витрачених на рекламу грошей. Він витратив 4 тис. дол. на 31 рекламний допис.

Суперники за мерське крісло у Львові Андрій Садовий та Ігор Васюник витратили менші суми. Так, Садовий витратив 2 тис. 460 дол. на 15 рекламних дописів, а Ігор Васюник витратив 2 тис. 144 дол. на 26 рекламних оголошень.

Зі свого боку кандидат у мери Полтави Андрій Матковський витратив 1 тис. 347 дол. на 52 рекламні дописи.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг партії «Слуга народу» продовжує знижуватися. У квітні провладну політсилу підтримували 32,6% виборців, а у вересні вже 21,5% респондентів. На другому місці з 17,8% опинилася партія «Опозиційна платформа — За життя», а на третьому з результатом у 16,3% — партія «Європейська солідарність».