Унікальні інтелектуальні здібності виявили у ворон

Ворони. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144334-unikalni-intelektualni-zdibnosti-vyyavyly-u-voron.html

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Ворони виявилися власниками надзвичайно гострого інтелекту. Так, відомо, що вони, як і людина, можуть мати свідомість і розуміти, що відбувається у зовнішньому світі.

При виконанні певних завдань ці птахи демонструють нейронну відповідь, що корелює з їхнім сприйняттям стимулу. Про це повідомляє Naked science.

Вчені зазначають, що здатність переживати суб'єктивний досвід виникає з процесів мозку, які з’явилися під час еволюції. На сьогодні нейронні кореляти свідомості пов’язані з роботою кори головного мозку приматів. Зі свого боку птахи розвинули інший палій, оскільки походять від лінії ссавців 320 млн років тому. Їхній палій зберігає деякі організаційні принципи, що нагадують мозок ссавців.

Нейробіологи провели такий експеримент: чорні ворони повинні були кивати головою, коли бачили певний стимул на екрані. При цьому більшість з них були однозначні з точки зору сприйняття. У кількох дослідах стимулів взагалі не було, тому птахам потрібно було сигналізувати про їх відсутність або наявність. А деякі стимули були незначними.

Поки птахи реагували на подразники, дослідники оцінювали одноклітинну активність 480 нейронів у їхньому мозку. У процесі вони з’ясували, що коли ворони сигналізували про побачену фігуру, їхні клітини були активні у період між пред’явленням стимулу і поведінковою реакцією. Зі свого боку якщо вони ніяк не реагували, то і сплесків нейронної активності не спостерігалося.

Така поведінка дуже нагадувала приматів, повідомляють вчені. Завдяки експерименту стало зрозуміло, що ворони мають змогу суб'єктивно переживати події зовнішнього світу і власного життя. Дослідники наголосили, що це відкриття свідчить про те, що свідомість присутня не тільки у приматів і ссавців, а зародження такої особливості пішло від одного предка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що клюєвий кит Кюв'є встановив новий рекорд з пірнання серед ссавців — йому вдалося пробути під водою майже чотири години.