Рекорд із пірнання серед ссавців встановив рідкісний вид кита

Кит. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144329-rekord-iz-pirnannya-sered-ssavciv-vstanovyv-ridkisnyy-vyd-kyta.html

Ракурс

Клюєвий кит Кюв'є встановив новий рекорд із пірнання серед ссавців — йому вдалося пробути під водою майже чотири години. Такі результати змогли зафіксувати вчені з Дюкского університету в Даремі, США.

Це найтриваліше занурення, яке коли-небудь реєструвалося серед китів і ссавців загалом. Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, що клюєві кити Кюв'є залишаються загадкою для вчених, оскільки більшу частину часу вони проводять на глибині. Унікальні тварини відомі тим, що можуть пірнати на разючу глибину й перебувати під водою без повітря близько години.

Один із китів цього виду у 2014 році занурювався на глибину на понад дві години. Це був попередній рекорд перебування без перерв під водою для ссавців. Його зміг побити його ж побратим із результатом у три години та 42 хвилини.

Вчені помітили, що тривалість занурення на понад три години значно перевищує точку, у якій тварина такого розміру мала б виплисти на поверхню.

Передбачається, що кити можуть мати уповільнений обмін речовин у поєднанні з великими запасами кисню, а також здатність добре переносити накопичення молочної кислоти в м’язах. Також передбачається, що в рекордному зануренні велику роль зіграв страх — кит міг стати жертвою косатки або акули, тому вирішив зачаїтися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що горбатий кит «збився з курсу» й заплив на 30 км вглиб річки з назвою Східний алігатор у національному парку Какаду на півночі Австралії. Влада Австралії організували рятувальну операцію, оскільки кит міг стати жертвою крокодилів.