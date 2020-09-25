Рекорд по нырянию среди млекопитающих установил редкий вид кита

Кит. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144329-rekord-po-nyryaniu-sredi-mlekopitauschih-ustanovil-redkiy-vid-kita.html

Ракурс

Клюевый кит Кювье установил новый рекорд по нырянию среди млекопитающих — ему удалось пробыть под водой практически четыре часа. Такие результаты смогли зафиксировать ученые из Дюкского университета в Дареме, США.

Это самое продолжительное погружение, которое когда-либо регистрировалось среди китов и млекопитающих в целом. Об этом сообщает BBC.

Отметим, что клювые киты Кювье остаются загадкой для ученых, поскольку большую часть времени они проводят вдали от берега. Уникальные животные известны тем, что могут нырять на поразительную глубину и находиться под водой без воздуха около часа.

Один из китов данного вида в 2014 году находился на глубине более двух часов. Это был предыдущий рекорд пребывания без перерывов под водой для млекопитающих. Его смог побить его же собрат с результатом в три часа и 42 минуты.

Ученые заметили, что продолжительность погружения более чем на 3 часа значительно превышает точку, в которой у животного такого размера должен был закончиться кислород.

Предполагается, что киты могут иметь замедленный обмен веществ в сочетании с большими запасами кислорода, а также способность хорошо переносить накопление молочной кислоты в мышцах. Также предполагается, что в рекордном погружении большую роль сыграл страх — кит мог стать жертвой косатки или акулы, поэтому решил затаиться.

Напомним, ранее мы сообщали, что горбатый кит «сбился с курса» и заплыл на 30 км вглубь реки с названием Восточный аллигатор в национальном парке Какаду на севере Австралии. Власти Австралии организовали спасательную операцию, поскольку кит мог стать жертвой крокодилов.