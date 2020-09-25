Санкции против Лукашенко и белорусских чиновников расширили страны Балтии

Протесты в Беларуси, фото: «ИноСМИ»

https://racurs.ua/n144328-sankcii-protiv-lukashenko-i-belorusskih-chinovnikov-rasshirili-strany-baltii.html

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, сопровождаются жестокостью к митингующим со стороны силовиков и другими многочисленными случаями нарушений прав человека.

Литва, Латвия и Эстония, в связи с этим, в конце августа ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников. Теперь же этот список расширен до 128 человек, сообщает пресс-служба МИДа Эстонии.

Санкции будут действовать до 30 августа 2025 года, они предусматривают запрет на въезд в эти страны.

В этом санкционном списке, в частности, есть старший сын Лукашенко Виктор, который работает его помощником, а также ряд чиновников администрации белорусского президента.

Кроме того, под санкции попали члены Центризбиркома Беларуси, и руководители силовых структур.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Официально их победителем был объявлен Лукашенко, который утром 23 сентября без предварительных анонсов и приглашений провел свою инаугурацию на очередной президентский срок.

Выборы привели к масштабным протестным акциям в Беларуси, участники которых считают их результаты сфальсифицированными, а настоящим победителем выборов — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Кроме того, результаты выборов в Беларуси не признают ряд государств мира.

Напомним, во фракции «Слуга народа» хотят перенести из Минска площадку переговоров Трехсторонней контактной группы из-за ситуации, сложившейся в Беларуси.