Санкції проти Лукашенка та білоруських чиновників розширили країни Балтії

Протести в Білорусі, фото: «ИноСМИ»

https://racurs.ua/ua/n144328-sankciyi-proty-lukashenka-ta-biloruskyh-chynovnykiv-rozshyryly-krayiny-baltiyi.html

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, супроводжуються жорстокістю до мітингувальників з боку силовиків та іншими численними випадками порушень прав людини.

Литва, Латвія та Естонія, у зв’язку з цим, наприкінці серпня запровадили санкції проти Олександра Лукашенка та ще 29 білоруських чиновників. Тепер же цей список розширено до 128 осіб, повідомляє прес-служба МЗС Естонії.

Санкції діятимуть до 30 серпня 2025 року, вони передбачають заборону на в’їзд до цих країн.

У цьому санкційному списку, зокрема, є старший син Лукашенка Віктор, який працює його помічником, а також низка чиновників адміністрації білоруського президента.

Крім, під санкції потрапили члени Центрвиборчкому Білорусі, та керівники силових структур.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Офіційно їх переможцем було оголошено Лукашенка, котрий вранці 23 вересня без попередніх анонсів та запрошень провів свою інавгурацію на черговий президентський строк.

Вибори призвели до масштабних протестних акцій в Білорусі, учасники яких вважають їхні результати сфальсифікованими, а справжнім переможцем виборів — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Крім того, результати виборів у Білорусі не визнає низка держав світу.

Нагадаємо, у фракції «Слуга народу» хочуть перенести з Мінська майданчик переговорів Тристоронньої контактної групи через ситуацію, що склалася в Білорусі.