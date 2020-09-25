Погода в Україні на 26 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 26 вересня очікується здебільшого сонячна та тепла, у деяких регіонах прогнозують дощі з грозами. Температура повітря прогріється до +28°. Дощі з грозами очікуються у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 18−28° вище нуля. Ночі цієї доби стануть трохи теплішими — 11−16° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 26 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується без опадів. Температура повітря вночі буде по-осінньому прохолодною і складе 11−13° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 26−28° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 14−16° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується дощова та прохолодна. Температурні показники будуть такими: уночі 13−15° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода в Карпатах 26 вересня очікується прохолодна та дощова, очікуються грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 14−16° тепла, а вдень 18−20° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 26 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку доби.





Наступної доби, 27 вересня, у більшості областей країни очікуються пориви вітру 15−22 м/с. Місцями очікуються грози, а в окремих регіонах — град. Рясні дощі накриють Житомирську, Вінницьку та Одеську області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.