Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У світі триває епідемія коронавірусу

Список країн «червоної зони» оновила Україна

25 вер 2020, 16:59
999

Епідемія коронавірусу у світі не відступає.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України оновило свій список країн «червоної» та «зеленої» зон, який формується за рівнем поширення у цих державах коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідний перелік опубліковано на сайті МОЗ.

Загалом у цьому списку 194 країн-членів Всесвітньої організації з охорони здоров’я. В оновленому переліку до «червоного» списку віднесено 50 і них. Це, зокрема, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чехія, а також сусіди України — Молдова та Угорщина.

15 держав потрапили до «червоного» списку через відсутність щодо них відповідних даних. Це КНДР, Туркменістан, а також кілька африканських та острівних держав.

Оновлений перелік МОЗ

Решта країн цього з цього переліку віднесені до «зеленого» списку. Це, зокрема Румунія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція та Єгипет.

Оновлений перелік МОЗ


Ті, хто прибувають до України з країн «червоного» списку, мають або йти на 14 днів на ізоляцію з використанням додатка «Дій вдома», або упродовж доби здати ПЛР-тест. Також можна приїхати з вже готовими результатами тестування, проте воно має бути зробленим не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.

Нагадаємо, учені дійшли висновку, що коронавірус мутує, через що стає небезпечнішим.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів