Список країн «червоної зони» оновила Україна

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144326-spysok-krayin-chervonoyi-zony-onovyla-ukrayina.html

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Епідемія коронавірусу у світі не відступає.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України оновило свій список країн «червоної» та «зеленої» зон, який формується за рівнем поширення у цих державах коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідний перелік опубліковано на сайті МОЗ.

Загалом у цьому списку 194 країн-членів Всесвітньої організації з охорони здоров’я. В оновленому переліку до «червоного» списку віднесено 50 і них. Це, зокрема, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чехія, а також сусіди України — Молдова та Угорщина.

15 держав потрапили до «червоного» списку через відсутність щодо них відповідних даних. Це КНДР, Туркменістан, а також кілька африканських та острівних держав.

Решта країн цього з цього переліку віднесені до «зеленого» списку. Це, зокрема Румунія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція та Єгипет.

Ті, хто прибувають до України з країн «червоного» списку, мають або йти на 14 днів на ізоляцію з використанням додатка «Дій вдома», або упродовж доби здати ПЛР-тест. Також можна приїхати з вже готовими результатами тестування, проте воно має бути зробленим не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.

Нагадаємо, учені дійшли висновку, що коронавірус мутує, через що стає небезпечнішим.