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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса

Список стран «красной зоны» обновила Украина

25 сен 2020, 16:59
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Эпидемия коронавируса в мире не отступает.

Министерство здравоохранения Украины обновило свой список стран «красной» и «зеленой» зон, который формируется по уровню распространения в этих государствах коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующий перечень опубликован на сайте Минздрава.

В общем этом списке 194 страны-члены Всемирной организации здравоохранения.

В обновленном перечне к «красному» списку отнесены 50 из них. Это, в частности, Израиль, Испания, Черногория, Франция, Чехия, а также соседи Украины Молдова и Венгрия.

15 государств попали в «красный» список из-за отсутствия по ним соответствующих данных. Это КНДР, Туркменистан, а также несколько африканских и островных государств.

Обновленный список Минздрава

Остальные страны этого из этого перечня отнесены к «зеленому» списку. Это, в частности Румыния, Беларусь, Польша, Турция, Греция и Египет.

Обновленный список Минздрава

Те, кто прибывают в Украину из стран «красного» списка, должны или идти на 14 дней на изоляцию с использованием приложения «Дій вдома», или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать с уже готовыми результатами тестирования, однако оно должно быть сделано не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы.


Напомним, ученые пришли к выводу, что коронавирус мутирует, отчего становится опасным.

Источник: Ракурс


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