Масове вимирання риби спровокує глобальне потепління

Глобальне потепління. Фото: Національне аграрне агентство

https://racurs.ua/ua/n144325-masove-vymyrannya-ryby-sprovokuie-globalne-poteplinnya.html

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Глобальне потепління і зміни клімату можуть призвести до великих скупчень аномально гарячої води, які виникають в океанах все частіше, та можуть спричинити масову загибель морських істот.

При подальшому потеплінні такі скупчення викликатимуть цвітіння води та накопичення токсинів, завдяки чому руйнується нормальний цикл розмноження риб. Про це повідомляє Naked science.

«Хвилі спеки» у 2013 році стали причиною величезного скупчення аномально теплої води біля узбережжя Північної Америки, що призвело до загибелі тварин. Через потепління тропічні види перемістилися у прохолодні води, внаслідок чого порушився процес розмноження у морських істот.

Вода у цій температурні аномалії була розігріта усього на 4 °C вище норми, проте повністю зникнути та повернутися до звичних значень скупчення змогло лише у 2015 році.

Дослідники з’ясували, що завдяки глобальному потеплінню подібні випадки почнуть відбуватися у десять разів частіше, ніж раніше. Згідно з дослідженням, «хвилі спеки» у середньому трималися близько 40 днів, покриваючи простір близько 1,5 млн кв. км. Вони досягали температури у середньому на 5 °C вище навколишньої води.

Найбільші «хвилі спеки» виникають лише раз у сотні і тисячі років, але згідно з останніми даними, зростання глобальної температури змушує їх з’являтися з посиленою частотою. Так, при збільшенні температури на 1,5° C вони будуть з’являтися кожне десятиліття, на 3 °C — щороку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління провокує підвищення температури в океанах і може стати причиною зміни напрямків штормів, посух і лісових пожеж.

Згідно з дослідженням, тепер тропіки отримують найбільше сонця протягом року і характеризуються високими температурами і рясними дощами, але краї цього поясу залишаються задушливо спекотними і пересохлими.