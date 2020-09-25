Массовое вымирание рыбы спровоцирует глобальное потепление

Глобальное потепление. Фото: Национальное аграрное агентство

https://racurs.ua/n144325-massovoe-vymiranie-ryby-sprovociruet-globalnoe-poteplenie.html

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Глобальное потепление и изменения климата могут привести к обширным скоплениям аномально горячей воды, которые возникают в океанах все чаще и могут вызывать массовую гибель морских существ.

При дальнейшем потеплении такие скопления будут вызывать цветение воды и накопление токсинов, благодаря чему разрушается нормальный цикл размножения рыб. Об этом сообщает Naked science.

«Волны жары» в 2013 году стали причиной огромного скопления аномально нагревшейся воды возле побережья Северной Америки, что привело к гибели животных. Из-за потепления воды тропические виды переместились в прохладные воды, вследствие чего нарушился процесс размножения у морских существ.

Вода в этой температурной аномалии была разогрета всего на 4 °C выше нормы, однако полностью исчезнуть и вернуться к привычным значениям скопление смогло только в 2015 году.

Исследователи выяснили, что благодаря глобальному потеплению подобные случаи начнут происходить в десять раз чаще, чем раньше. Согласно исследованию, «волны жары» в среднем держались около 40 дней, покрывая пространство около 1,5 млн кв. км. Они достигали температуры в среднем на 5 °C выше окружающей воды.

Наиболее крупные «волны жары» возникают лишь раз в сотни и тысячи лет, однако согласно с последними данными, рост глобальной температуры заставляет их появляться с усиленной частотой. Так, при увеличении температуры на 1,5°C они будут появляться каждое десятилетие, на 3 °C — каждый год.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление провоцирует повышение температуры в океанах и может стать причиной изменения направлений штормов, засух и лесных пожаров.

Согласно исследованию, теперь тропики получают больше всего солнца в течение года и характеризуются высокими температурами и обильными дождями, но края этого пояса остаются удушливо жаркими и пересохшими.