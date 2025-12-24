Потенциально нефтяные пятна были обнаружены на пляжах Одессы. Фото:

Загиблих птахів та плями, схожі на нафтові, виявили на пляжах Одеси.

У районі пляжів Дельфін та Ланжерон знайшли плями, які схожі на нафтові. Також було виявлено загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються. Ситуацію перевіряють відповідні служби. Про це голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Зазначається, що на місці події працюють представники Державної екологічної інспекції, комунального підприємства «Узбережжя», КУ «Рятувально-водолазна служба» та Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради. Офіційну заяву влада зробить після отримання висновків фахівців.

Нагадаємо, в січні цього року режим надзвичайної ситуації запроваджували в окупованому Севастополі. А причиною таких дій окупаційної влади стала аварія з танкерами в Керченській протоці, яка спричинила забруднення. Так, у грудні у Керченській протоці внаслідок аварії двох російських танкерів стався розлив мазуту.