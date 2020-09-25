Погода в Украине на 26 сентября. Фото: Pixabay

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Погода в Украине 26 сентября ожидается в основном солнечная и теплая, в некоторых регионах прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до +28°. Дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Днем столбики термометров покажут 18−28° выше нуля. Ночи в эти сутки станут немного теплее — 11−16° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 сентября будут солнечной и теплой. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем ​​составит 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью будет по-осеннему прохладной и составит 11−13° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 26−28° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и безоблачными. Температура воздуха ночью будет 14−16° тепла, а днем ​​- 24−26° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая и прохладная. Температурные показатели будут следующими: ночью 13−15° тепла, а днем ​​- 20−22° выше нуля.

Погода в Карпатах 26 сентября ожидается прохладная и дождливая, ожидаются мощные грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 14−16° тепла, а днем ​​18−20° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 26 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться в начале суток.

В следующие сутки, 27 сентября, в большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15−22 м/с. Местами синоптики прогнозируют грозы, а в отдельных регионах — град. Обильные дожди накроют Житомирскую, Винницкую и Одесскую области.

Напомним, ранее мы сообщали, Гидрометцентр прогнозировал заморозки в сентябре в некоторых областях Украины.